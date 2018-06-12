Ким Чен Ын приехал к Трампу с унитазом

Лидер КНДР Ким Чен Ын привез на встречу с Дональдом Трампом в Сингапур личный унитаз, а также еду и бронированный лимузин.

Об этом пишет южнокорейская газета The Chosunilbo.

– Персональный сортир диктатора был доставлен на исторический саммит спецбортом Ил-76, тем же, чем привезли еду и бронированный лимузин Кима, – говорится в сообщении.

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По данным USA Today, такая предосторожность призвана не допустить ситуацию, когда “иностранная разведка смогла бы получить доступ к исследованию отходов жизнедеятельности новой звезды, блестящего товарища и гения среди гениев КНДР”.

Напомним, Дональд Трамп и Ким Чен Ын провели встречу на саммите в Сингапуре. Трамп стал первым президентом в истории США, который встретился с лидером КНДР.

После длительных переговоров Дональд Трамп и Ким Чен Ын подписали важный документ.

США также заявили о готовности снять санкции с КНДР после полного отказа от ядерного оружия.