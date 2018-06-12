Мы это запомним! Санкции США испортили России два главных праздника

В Москве отметили, что два последних расширения Вашингтоном антироссийских санкций имели место в канун их главных национальных праздников – Дня Победы и Дня России. И они это запомнят.

В МИД РФ прокомментировали новые антироссийские санкции США.

– Результат, как и прежде, будет нулевой – заставить Россию изменить самостоятельный курс на международной арене не получится. Но американские политики продолжают пребывать в плену иллюзий, – говорится в комментарии российского ведомства.

– Обратили внимание на то, что два последних расширения Вашингтоном антироссийских санкций имели место в канун наших главных национальных праздников – Дня Победы и Дня России. Мы это запомним, – подчеркнул МИД РФ.

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Напомним, Штаты расширили санкции против России из-за ее кибердеятельности.