Мир ждут большие перемены.Трамп и Ким Чен Ын подписали важный документ

Президент США Дональд Трамп и лидер КНДР Ким Чен Ын договорились подписать важный документ после длительных и исторических переговоров между сторонами.

Об этом сообщает CNN.

– Спасибо всем. Мы все увидим, что будет дальше. Мы очень довольны тем, что прошло сегодня. Я думаю, наши отношения с Северной Кореей будут совсем другими, чем были раньше. Мы оба хотим кое-что делать, мы оба будем что-то делать … Люди будут поражены, люди будут довольны, и мы будем заботиться о ее наибольшей и очень опасной проблеме для мира, – заявил Трамп во время подписания.

По его словам, на встрече был достигнут “большой прогресс” и она прошла “лучше, чем можно было ожидать”.

После церемонии подписания Трамп прокомментировал коммюнике, сказав, что они с лидером КНДР разработали “специальные условия” и процесс денуклеаризации пойдёт теперь “очень быстро”. Ким Чен Ын в ответном слове пообещал, что мир “ждут большие перемены”.

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Напомним, что Дональд Трамп и лидер КНДР Ким Чен Ын наконец-то встретились и пожали друг другу руки на саммите в Сингапуре.

Трамп стал первым президентом в истории США, который встретился с лидером КНДР.