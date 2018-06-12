Украина, Молдова и Грузия нашли способ “наказать” Россию

Украина, Молдова и Грузия рассматривают вариант единого иска против России в международный суд, который сможет оценить потери стран от оккупации территорий.

Об этом заявил спикер молдавского парламента Адриан Канду в интервью Цензор.НЕТ.

Комментируя вывод российских войск из Приднестровья, Канду отметил, что этот вопрос нужно обсуждать на большом уровне. Нужно требовать от США, от ЕС, от ОБСЕ более решительных действий.

– Как мы можем еще продвинуться? Иногда с Украиной и Грузией находим решение. Кроме санкций, у нас появилась идея. Мы хотим, чтобы международная компания оценила потери всех трех государств от оккупации территорий, и сформируем кейс судебный, – добавил политик.

Адриан Канду не уточнил, в какой именно международный суд планируют направить документы об агрессии Кремля.

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В то же время он отметил, что в случае выигрыша этого дела, Грузия, Молдова и Украина могут получить миллиарды.

Пока это решение не принято и находится на стадии обсуждения.

Напомним, ранее парламенты Украины, Грузии и Молдовы подписали заявление об объединении в Межпарламентскую ассамблею.