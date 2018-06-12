Живой щит и секс-рабы: невероятные факты о эксплуатации детского труда

168 млн – именно столько детей в мире работают наравне со взрослыми. Чтобы привлечь внимание к этой проблеме, 16 лет назад Международная организация труда инициировала проведение ежегодно 12 июня Всемирного дня борьбы с детским трудом.

В 2017 году МОТ, которая поставила амбициозную цель – к 2025 году ликвидировать любые формы эксплуатации детского труда, призвала всех объединить усилия для прекращения этой позорной практики в районах, пострадавших от конфликтов и катастроф.

По оценкам ее экспертов, 1,5 млрд человек живут в странах, охваченных конфликтами, еще около 200 млн – в зонах стихийных бедствий, треть из них – дети. Если говорить о географии – это Азия, Африка и Латинская Америка.

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Согласно Конвенции о правах ребенка, ратифицированной 154 странами, эксплуатация детского труда запрещена. Несмотря на это, возраст детей, труд которых широко эксплуатируется, составляет от 5 до 10 лет.

Как искоренить детский труд?

Один из самых эффективных способов – установление возрастных ограничений, в соответствии с которыми дети могут на законных основаниях работать и предлагать свои услуги на рынке занятости.

Тут прежде всего нужно вспомнить Конвенцию о минимальном возрасте для приема на работу, утвержденную МОТ в 1973 году.

В документе перечислены основные принципы, касающиеся минимального возраста в области занятости и трудовой деятельности:

Опасная работа , которая может причинить вред физическому, психическому или моральному здоровью детей, не должна выполняться лицами, не достигшими 18-летнего возраста.

, которая может причинить вред физическому, психическому или моральному здоровью детей, не должна выполняться лицами, не достигшими 18-летнего возраста. Базовый минимальный возраст для начала трудовой деятельности не должен наступать до окончания обязательного школьного обучения, которым обычно является 15 лет.

для начала трудовой деятельности не должен наступать до окончания обязательного школьного обучения, которым обычно является 15 лет. Дети в возрасте от 13 до 15 лет могут выполнять легкую работу, если это не угрожает их здоровью или безопасности, или не мешает их учебе, профессиональной ориентации и подготовке.

Возрастные ограничения на детский труд в Украине

В Кодексе законов о труде четко прописан возраст, с которого возможно принять человека на работу, – 16 лет. В качестве исключения допускается трудоустройство 14-15-летних, но только при согласии одного из родителей или лиц, которые их заменяют.

Как эксплуатируют детский труд

Во многих странах дети никогда не знали и не узнают, что такое счастливое детство, а вместо учебы в школе, собирают хлопок, какао, добывают золото, шьют одежду, работают на шахтах и стройках, или того хуже – становятся жертвами сексуальной эксплуатации, наркоторговли, участвуют в вооруженных конфликтах. Это грозит потерей не только здоровья, но и жизни.

Факты ICTV собрали в сети яркие примеры эксплуатации детей в разных странах.

Есть среди них и Украина, точнее – зона конфликта на Донбассе, где боевики используют детей как секс-рабов и “живой щит”. Об этом еще два года назад сообщил в отчете Госдеп США. По его данным, в рядах боевиков воюют дети от 12 до 17 лет. Существует даже детский батальон имени Георгия Победоносца.

Более 2 млн детей в Гане и Кот-д’Ивуаре работают в опасных условиях, выращивая какао – основной ингредиент в шоколаде.

В Мексике работают 2,48 млн детей и подростков, из которых 2,22 млн – выполняют незаконную работу. При этом 40% не достаточно взрослые, чтобы работать на законных основаниях, а 60% вовлечены в деятельность, считающуюся опасной для их здоровья.

Ежегодные тайфуны вызывают наводнения и оползни, которые подпитывают нищету на Филиппинах и вынуждают людей переходить от сельского хозяйства к золотодобыче. Мальчик Арчи с 11 лет работает на золотом руднике, чтобы помочь своей семье выжить. Он таскает мешки с рудой весом почти 45 кг – больше, чем собственный вес. Ежедневно он работает по 8-12 часов за $2.

Фото: ilo.org

Международная организация труда в Facebook показала тяжелый труд детей в Гималаях. Эти мальчики каждый день таскают камни на себе, используя самодельные жгуты из веревки и палки, прикрепленные к головам и спинам. Они вынуждены работать, потому что их семьи попали в рабство из-за долгов.

Фото: International Labour Organization

На этом снимке 12-летний Мухаммад из Ирака, который работает на фабрике в Наджафе.

Фото: UNICEF

Детский труд в КНДР – явление обязательное. Крайне тяжелым трудом заняты более 5 млн детей в возрасте до 14 лет. В конце 2016 года британское издание Mirror опубликовало видео, как северокорейских школьников из бедных семей вместо учебы заставляют бесплатно по 10 часов в день работать на ремонте железнодорожных путей.





Живой щит и секс-рабы: невероятные факты о эксплуатации детского труда / 3 фотографии

Фото: Daily Mirror

Кстати, ко Дню защиты детей, который отмечался 1 июня, Факты ICTV писали о том, от чего страдают дети в Украине.