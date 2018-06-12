Встреча Трампа и Ким Чен Ына: ядерное разоружение и готовность отмены санкций

Власти США будут готовы снять санкции с КНДР, когда Северная Корея перестанет обладать готовым к применению ядерным оружием.

Об этом заявил президент США Дональд Трамп, передает Интерфакс-Украины.

– Санкции будут отменяться, как только будет ясно, что они не в состоянии применять ядерное оружие, – сказал президент США на пресс-конференции в Сингапуре.

В свою очередь лидер КНДР согласился уничтожить крупный полигон, на котором проводились испытания ракетных двигателей.

– Председатель Ким сказал мне, что Северная Корея уже уничтожает крупный полигон по испытанию ракетных двигателей, – сказал Трамп.

Стоит отметить, что пункт об отмене сакнций не был отмечен в совместном документе, подписанном Ким Чен Ыном и Трампом. Зато в договоре говорится о полной денуклеаризации Корейского полуострова.

Глава США добавил, что она будет произведена и обеими сторонами Корейского полуострова, и международными наблюдателями. По его словам, денуклеаризация “будет полной”.

Он также заявил, что США прекратят военные учения в районе Корейского полуострова в случае, если дальнейший переговорный процесс с КНДР будет идти должным образом.

– Мы приостановим военные учения, что сохранит нам огромную сумму денег, до тех пор, пока мы не увидим, что будущие переговоры идут не так, как должно, – сказал Трамп.

Также Трамп заявил, что “в какой-то момент” посетит Пхеньян. По его словам, Ким Чен Ын также принял приглашение посетить Белый дом.

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Напомним, что Дональд Трамп и лидер КНДР Ким Чен Ын наконец-то встретились и пожали друг другу руки на саммите в Сингапуре.

Трамп стал первым президентом в истории США, который встретился с лидером КНДР.

На встречи главы обеих государств подписали важный документ.