Борт МН370: кто виноват в трагедии и загадочные совпадения

8 марта 2014. Почти час ночи. Экипаж рейса МН 370 Малазийских авиалиний по маршруту Куала-Лумпур – Пекин готовится к вылету.

Самолет взлетит, не задержавшись. Быстро наберет высоту.

И через час простится с малазийскими диспетчерами, чтобы войти в зону действия Вьетнама.

Через 2 минуты на самолете вручную отключат устройства, передающие информацию о местонахождении.



Пилот развернет судно в обратную сторону, потом еще раз повернет и направит самолет в Индийский Океан. Без сигналов СОС. И больше ни разу не выйдет на связь.

В небе борт будет еще 7 часов. И исчезнет. А с ним 227 пассажиров и 12 членов экипажа.

Поиски Боинга станут самой дорогой сделкой в ​​истории авиации – почти 200 миллионов долларов. Но его так и не найдут. А о том, что же произошло на борту лайнера, горячие дебаты ведутся до сих пор.

Попробуем повторить тот же загадочный рейс МН370. На не настоящем самолете, на тренажере. Но за окном тот же Аэропорт Куала-Лумпура. И такое же время, почти полночь. Взлетаем, набираем ту же высоту. Далее обычно пилоты включают автопилот. Так было и на МН370, но его выключили сразу после последней связи.

Что же могло произойти одновременно с отключением всех систем слежения. Первая версия следствия – самолет захватили террористы. Это объясняет и ручное управление.

Тем более, что на борту были двое пассажиров, попавших туда по поддельным паспортам и даже были в базе Интерпола.

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Второй пилот 27 летний Фарих Абдул Хамид. Проверив его психологический портрет, детективы-расследователи не выявили суицидальных наклонностей.

Капитан судна – малазиец Захари Ахмад Шах. 53 года. Отец 3 детей, правда, недавно разведен.

К этой версии склоняется американская газета и даже приводит фото очень похожего маршрута, который тренировал на домашнем симуляторе капитан Боинга. Он мог бы отключить системы слежения и вручную свернуть с курса.

Мог ли пилот осуществить разгерметизацию самолета? Одеть маску и перевести самолет в режим автопилота? Поиски черных ящиков Боинга стали самыми масштабными в истории авиации. Их вели 26 стран в течение 1046 дней – на земле, на воде и под водой.

Только через 1,5 года после исчезновения самолета на расстояниях более 4000 км от предполагаемого места его падения в океане, у берегов Африки были случайно обнаружены 6 фрагментов корпуса. Которые не дали никаких объяснений.

Бортовые самописцы так и не нашли.

На тренажере заканчиваем полет подобный тому, что происходило над Индийским океаном. За 7 часов в воздухе у самолета заканчивается топливо.

Это еще одна версия от экспертов Фактов недели: пилот мог осуществить приземление, правда на воду.

Но вопрос, по своей ли воле? Самолет мог еще полчаса дрейфовать. Остался бы кто-то после этого в живых? Эта тайна пока не раскрыта. 23 мая власти Малайзии заявили, что окончательно прекращают поиски, которые продолжались 4 года.

К слову, недавно в международном аэропорту Франкфурта загорелся аэродромный тягач, огонь из которого перебросился на самолет.