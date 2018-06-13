Бюджетные путешествия: лайфхаки перед отпуском

Лето – прекрасная пора для бюджетной поездки за границу. Факты ICTV собрали секреты того, как отправиться в путешествие недорого.
Путешествия — это возможность ощутить все краски нашей жизни. Возможность познакомиться с чем-то новым, еще неизвестным. Возможность увидеть жизни других людей.
Только о двух вещах мы будем жалеть на смертном одре – что мало любили и мало путешествовали, — Марк Твен.
Для этого мы подготовили несколько советов для полных приключений бюджетных путешествий.
Билеты
Билеты стоит бронировать минимум за шесть месяцев до самого путешествия, а не в пик сезона.Стоимость прямого рейса в Лондон составляет 6000-12000 грн. Но если вы приобретете билеты заранее, вам это будет стоить 1000 – 2000 грн. Экономия около 6500 грн.
- Также билеты дешевле, как правило, на утренние рейсы
- Очищайте историю просмотров в браузере, включите режим приватного просмотра. Авиакомпании могут следить за вашей историей, предпочтениями и просмотрами, что может способствовать завышению цен на билеты
Для того, чтобы не платить за багаж, стоит путешествовать с ручной кладю (рюкзак и минимум вещей).Читайте: Отпускная аптечка: что взять с собой в путешествие (ИНФОГРАФИКА) Железнодорожное путешествие во времени в Польше: традиционные блюда и невероятные пейзажи Как сэкономить на путешествии в Мексику
Для документов можно использовать сумку-бананку — это сохранит вас от волнений за свои документы.
Удостоверение личности
ISIC, ITIC, IYTC — это международные удостоверения личности, которые дают право на получение около 42 000 скидок и льгот по всему миру.
Документы, необходимые для оформления международных удостоверений ISIC, ITIC, IYTC:
ISIC — International Student Identity Card
Оформляется для студентов и аспирантов дневной формы обучения, а также для школьников с 12 лет:
- 1 фото цветное 3 * 4 (желательно с улыбкой)
- студенческий билет (справка из учебного заведения)
- паспорт
ITIC — International Teacher Identity Card
Оформляется для преподавателей, профессоров, инструкторов, тренеров, которые официально работают в штате зарегистрированных учебных заведений:
- 1 фото цветное 3 * 4 (желательно с улыбкой)
- удостоверение преподавателя (или справка с места работы)
- паспорт
IYTC — International Youth Travel / Identity Card
Владельцем может стать любой человек в возрасте от 12 до 30 лет (включительно):
- 1 фото цветное 3 * 4 (желательно с улыбкой)
- паспорт или свидетельство о рождении
Карточки также можно оформить онлайн на официальном сайте.
Передвижение
Если вы собираетесь на отдых на длительное время, аренда машина – лучший для вас вариант.Арендуйте автомобили непосредственно у владельцев с помощью программ — Getaround и Turo. Или в компаниях, предоставляющих услуги краткосрочной аренды, по принципу самообслуживания с почасовой оплатой.
Например, Ford Mustang в Лос-Анджелесе через приложение обойдется вам всего 51 доллар в день, а в агентствах по прокату ставка начинается со 100 долларов.
Проживание
CouchSurfing — возможность сэкономить или получить бесплатное место для ночлега во время путешествий, а также познакомиться с новыми людьми.
AirBNB, VRBO — онлайн-сервисы, которые помогут вам при поиске жилья по всему миру. Также они предоставляют информацию о том, чем можно заняться и какие заведения следует посетить. Это позволит сэкономить ваше время.
Путешественник, с опытом более 15 лет, из Америки поделился:
– Я всегда пользуюсь этими приложениями в путешествиях. Когда связываюсь с владельцами, я прошу небольшую скидку. Это позволяет сэкономить еще 20-30% от указанной цены.
Ночь в палатке
Спальный мешок, палатка и теплые погодные условия.Так 37-летний Алекс на велисопеде, за семь месяцев, объехал вокруг Юго-Восточной Азии, от Ханоя до Бангкока. Он потратил 400 долларов и с собой имел лишь велосипед, дешевую палатку, спальный мешок и одежду.
– Это была невероятная возможность почувствовать себя свободным, — комментирует Алекс.
Еда
Питайтесь там, где и местные жители, спросите, какие их любимые места. Посетите местные рынки.Существует мнение, что дешевле готовить самим. Но это не всегда так. Все зависит от страны, иногда можно сэкономить, поев в кафе.
Путешествуйте медленно
Путешествия — это возможность наслаждаться местом, в котором вы находитесь, изучать новый язык и культуру, почувствовать себя местным, познакомиться с новыми людьми.Например, путешествие из Пекина в Шанхай в первом классе на скоростном поезде стоит 933 юаней (140 долларов), а место на медленном поезде — 45 долларов.
Затраченное время на нескоростном транспорте поможет насладиться пейзажами страны.
Работайте
Как бы это смешно ни звучало, но ищите работу. Так вы сможете путешествовать больше и дольше.
Веб-сайты, такие как HelpX и Work Away, помогут найти работу в обмен на проживание и питание.
Людмила Огерчук
Фото: elnuevodia, rd, ladyboxbooks, thrillist, domusbali