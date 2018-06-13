Бюджетные путешествия: лайфхаки перед отпуском

Лето – прекрасная пора для бюджетной поездки за границу. Факты ICTV собрали секреты того, как отправиться в путешествие недорого.

Путешествия — это возможность ощутить все краски нашей жизни. Возможность познакомиться с чем-то новым, еще неизвестным. Возможность увидеть жизни других людей.

Только о двух вещах мы будем жалеть на смертном одре – что мало любили и мало путешествовали, — Марк Твен.

Для этого мы подготовили несколько советов для полных приключений бюджетных путешествий.

Билеты

Билеты стоит бронировать минимум за шесть месяцев до самого путешествия, а не в пик сезона. Стоимость прямого рейса в Лондон составляет 6000-12000 грн. Но если вы приобретете билеты заранее, вам это будет стоить 1000 – 2000 грн. Экономия около 6500 грн.

Также билеты дешевле, как правило, на утренние рейсы

Очищайте историю просмотров в браузере, включите режим приватного просмотра. Авиакомпании могут следить за вашей историей, предпочтениями и просмотрами, что может способствовать завышению цен на билеты

Для того, чтобы не платить за багаж, стоит путешествовать с ручной кладю (рюкзак и минимум вещей).

Для документов можно использовать сумку-бананку — это сохранит вас от волнений за свои документы.

Удостоверение личности

ISIC, ITIC, IYTC — это международные удостоверения личности, которые дают право на получение около 42 000 скидок и льгот по всему миру.

Документы, необходимые для оформления международных удостоверений ISIC, ITIC, IYTC:

ISIC — International Student Identity Card

Оформляется для студентов и аспирантов дневной формы обучения, а также для школьников с 12 лет:

1 фото цветное 3 * 4 (желательно с улыбкой)

студенческий билет (справка из учебного заведения)

паспорт

ITIC — International Teacher Identity Card

Оформляется для преподавателей, профессоров, инструкторов, тренеров, которые официально работают в штате зарегистрированных учебных заведений:

1 фото цветное 3 * 4 (желательно с улыбкой)

удостоверение преподавателя (или справка с места работы)

паспорт

IYTC — International Youth Travel / Identity Card

Владельцем может стать любой человек в возрасте от 12 до 30 лет (включительно):

1 фото цветное 3 * 4 (желательно с улыбкой)

паспорт или свидетельство о рождении

Карточки также можно оформить онлайн на официальном сайте.

Передвижение

Если вы собираетесь на отдых на длительное время, аренда машина – лучший для вас вариант. Арендуйте автомобили непосредственно у владельцев с помощью программ — Getaround и Turo. Или в компаниях, предоставляющих услуги краткосрочной аренды, по принципу самообслуживания с почасовой оплатой.

Например, Ford Mustang в Лос-Анджелесе через приложение обойдется вам всего 51 доллар в день, а в агентствах по прокату ставка начинается со 100 долларов.

Проживание

CouchSurfing — возможность сэкономить или получить бесплатное место для ночлега во время путешествий, а также познакомиться с новыми людьми.

AirBNB, VRBO — онлайн-сервисы, которые помогут вам при поиске жилья по всему миру. Также они предоставляют информацию о том, чем можно заняться и какие заведения следует посетить. Это позволит сэкономить ваше время.

Путешественник, с опытом более 15 лет, из Америки поделился:

– Я всегда пользуюсь этими приложениями в путешествиях. Когда связываюсь с владельцами, я прошу небольшую скидку. Это позволяет сэкономить еще 20-30% от указанной цены.

Ночь в палатке

Спальный мешок, палатка и теплые погодные условия. Так 37-летний Алекс на велисопеде, за семь месяцев, объехал вокруг Юго-Восточной Азии, от Ханоя до Бангкока. Он потратил 400 долларов и с собой имел лишь велосипед, дешевую палатку, спальный мешок и одежду.

– Это была невероятная возможность почувствовать себя свободным, — комментирует Алекс.

Еда

Питайтесь там, где и местные жители, спросите, какие их любимые места. Посетите местные рынки. Существует мнение, что дешевле готовить самим. Но это не всегда так. Все зависит от страны, иногда можно сэкономить, поев в кафе.

Путешествуйте медленно

Путешествия — это возможность наслаждаться местом, в котором вы находитесь, изучать новый язык и культуру, почувствовать себя местным, познакомиться с новыми людьми. Например, путешествие из Пекина в Шанхай в первом классе на скоростном поезде стоит 933 юаней (140 долларов), а место на медленном поезде — 45 долларов.

Затраченное время на нескоростном транспорте поможет насладиться пейзажами страны.

Работайте

Как бы это смешно ни звучало, но ищите работу. Так вы сможете путешествовать больше и дольше.

Веб-сайты, такие как HelpX и Work Away, помогут найти работу в обмен на проживание и питание.

Людмила Огерчук

Фото: elnuevodia, rd, ladyboxbooks, thrillist, domusbali