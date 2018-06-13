Денуклеаризация. Что это такое и какие страны на очереди

12 июня президент США Дональд Трамп и лидер Северной Кореи Ким Чен Ын подписали соглашение между странами. Важной его частью стал пункт о денуклеаризации Корейского полуострова. Факты ICTV узнали, что означает денуклеаризация и какие последствия она несет.

В общем, соглашение состоит из 4 пунктов. Все они касаются налаживания мирных отношений между странами и поиска военнопленных на их территориях. Важнейшая часть документа предусматривает, что Америка предоставит Северной Корее гарантии безопасности в обмен на отказ от ядерного оружия.

Что такое денуклеаризация

Точное определение говорит, что денуклеаризация – это устранение ядерного оружия с определенных территорий, создание зон, в которых запрещено производить, дислоцировать и складировать атомное оружие. То есть фактически денуклеаризация означает отказ страны от ядерного вооружения.

Безъядерный статус

Если Северная Корея подтвердит свое намерение и проведет разоружения, она пополнит список стран, которые отказались от нуклеарных вооружения.

После развала СССР статус бывших членов ядерного клуба носит Украины.

Когда-то она имела третий по величине ядерный арсенал. На отказе от вооружения настаивали Россия и США.

В 1994 году Украина присоединилась к Договору о нераспространении ядерного оружия. А потом подписала Будапештский меморандум, согласно которому ядерные государства (РФ, США и Великобритания) в обмен на денуклеаризацию гарантировали Украине безопасность ее границ. Так продолжалось до 2014 года, когда условия договора возбудила Россия.

Другие страны, которые отказались от вооружения:

Аргентина

Бразилия

Казахстан

Беларусь

Ливия

ЮАР

Кто входит в ядерный клуб

Вместе с Северной Кореей ядерным оружием владеет 8 стран.

Это США, Россия, которая получила боеприпасы в наследство от Советского Союза, Великобритания, Франция, Китай, Индия и Пакистан.

Не подтвержден ядерный статус носит Израиль. Предметом споров остается и ядерный статус Ирана.

Не являются членами ядерного клуба, однако сохраняют на своей территории ядерный арсенал США 5 стран-членов НАТО. Это Германия, Италия, Нидерланды и Бельгия, а также Турция.

Кто следующий

Неоднократно полностью отказаться от ядерного оружия призывал мировое сообщество Папа Римский Франциск. По его словам, это станет возможным, если все страны выполнят Договор о нераспространении ядерного оружия.

Данный договор предусматривает обеспечение нераспространения, разоружения и мирное использование ядерной энергии. Среди ядерных стран, не подписавших соглашение – Индия и Пакистан. Они публично объявили о своих программах развития ядерного оружия. Наибольшее давление по разоружению после КНДР чувствовал именно Пакистан. Страна создала нуклеарную оружие в ответ на аналогичные действия Индии.

Между двумя странами противостояние длится уже более 70 лет с момента обретения Пакистаном независимости от Индии. И пока отказываться от своего вооружения соседи не собираются.

Не планируют этого делать и другие члены ядерного клуба. В то же время по данным Стокгольмского международного института исследований мира, количество ядерного оружия в мире уменьшается.

Яна Семенюк