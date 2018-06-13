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Человек с низким IQ: Трамп ответил Роберту Де Ниро

Президент США Дональд Трамп ответил на оскорбления со стороны голливудского актера Роберта Де Ниро.

Американский президент ответ опубликовал в Twitter.

– Роберт Де Ниро, человек с очень низким IQ, в фильмах пропустил слишком много ударов по голове от настоящих боксеров. Я видел его выступление прошлой ночью и по-настоящему верю, что он “поплыл”. Думаю, он не понимает, что сейчас экономика в лучшем состоянии, чем когда-либо, трудоустроенность достигла максимальных показателей, а многие компании снова вливают деньги в нашу страну. Очнись, груша боксерская!, – написал Трамп.

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Напомним, актер Роберт Де Ниро дважды выругался в адрес президента США Дональда Трампа, выступая на церемонии вручения премии Tony Award в Нью-Йорке.

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