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Норвегия укрепляет границу с РФ морской пехотой США

Правительство Норвегии утвердило примерно 400 дополнительных морских пехотинцев США, которые будут отправлены в страну.

Об этом сообщает CNN.

В настоящее время в Норвегии насчитывается около 300 морских пехотинцев США, которые были направлены после аннексии Крыма Россией. Теперь их будет 700.

По данным Министерства обороны, новые морские пехотинцы США будут расположены в Стермемоне в районе Тромса.

Новая инициатива норвежцев раздражает Кремль. Россияне заявили, что это ухудшит двусторонние отношения и усилит напряжение на северном фланге НАТО.

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Норвегия разделяет с Россией 180-километровую границу. Новоприбывшие американские пехотинцы расположатся примерно в 250 км от этой границы.

Кстати, вчера, 11 июня, США ввели новые санкции против России.

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