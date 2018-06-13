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Примьер-министр Грузии ушел в отставку

Сегодня премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили ушел в отставку.

Заявление было сделано в администрации правительства.

– Между мной и правящей партией есть определенные расхождения, в частности, по вопросу эффективности экономической политики. Я хотел бы отметить, что в последние месяцы, в частности, в ряде фундаментальных вопросов, у нас с председателем партии разные мнения, – цитирует New Posts слова Георгия Квирикашвили, произнесенные в администрации президента.

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Напомним, что вчера в Грузии состоялось чрезвычайное заседание правящей партии. На заседании присутствовала председатель партии Бидзина Иванишвили. До начала встречи сообщалось об изменениях в правительстве, но после встречи члены правящей партии сделали заявление о том, что они обсудили результаты исследований ООН.

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