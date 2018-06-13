Трамп показал Ким Чен Ыну будущее КНДР

Белый дом в Facebook опубликовал ролик, который президент США Дональд Трамп показал лидеру КНДР Ким Чен Ыну на саммите в Сингапуре.

Ссылку на видео американский лидер выложил в своем Twitter.

– Вот видео История одной возможности, которое я показал Ким Чен Ыну на саммите в Сингапуре, − написал Трамп.

В видеоролике, который длится чуть больше 4 минут, содержится призыв к миру и сотрудничеству, а также показываются перспективы развития КНДР в будущем.

В нем цветные кадры показывают достижения цивилизованных стран, а на черно-белых – нынешняя жизнь граждан Северной Кореи.

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Напомним, Дональд Трамп и Ким Чен Ын провели встречу на саммите в Сингапуре. Трамп стал первым президентом в истории США, который встретился с лидером КНДР.

После длительных переговоров Дональд Трамп и Ким Чен Ын подписали важный документ.

США также заявили о готовности снять санкции с КНДР после полного отказа от ядерного оружия.

Видео: The White House