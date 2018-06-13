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Ядерной угрозы со стороны КНДР больше не существует – Трамп

Президент США Дональд Трамп заявил, что КНДР больше не представляет ядерной угрозы.

Президент США Дональд Трамп написал в Twitter, что ядерной угрозы со стороны Северной Кореи уже не существует.

– Только приземлился – длинная поездка, но теперь все могут чувствовать себя значительно безопаснее, чем в тот день, когда я вступил в должность. Северная Корея больше не представляет ядерной угрозы. Встреча с Ким Чен Ыном была интересным и очень положительным опытом. Северная Корея имеет большой потенциал для будущего, – написал Трамп.

По его словам, раньше люди предполагали, что США будут воевать с КНДР, но теперь все иначе.

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К слову, власти США будут готовы снять санкции с КНДР, когда Северная Корея перестанет обладать готовым к применению ядерным оружием.

 

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