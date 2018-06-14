ЧМ 2018: в Москве вывесили плакат в поддержку Сенцова

В день открытия чемпионата мира по футболу возле стадиона в Москве появился плакат в поддержку украинского политзаключенного Олега Сенцова.

В Москве возле стадиона Лужники, где состоялось открытие чемпионата мира по футболу, вывесили плакат в поддержку украинского политзаключенного Олега Сенцова.

Об этом сообщил обнародовал в Twitter основатель движения Открытая Россия Михаил Ходорковский.

Акция в поддержку Олега Сенцова устроило московское отделение Открытой России.

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Напомним, в день открытия чемпионата мира по футболу в России начался третий этап акции в поддержку украинского политзаключенного Олега Сенцова.

Фото: openmoskva