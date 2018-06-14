Партия Хезболла – лидер нынешних парламентских выборов Ливана.

Их называют террористами чуть ли не во всем мире, но в Ливане они национальные герои.

Партия Хезболла – лидер нынешних парламентских выборов Ливана.

Баальбек – район, который только недавно ливанские власти взяли под контроль после уничтожения террористов ИДИЛ.

Приблизимся вплотную к границе с Сирией, там еще остались украинские граждане.

У посла Украины в Ливане Игоря Осташа – телефон не умолкает ни на минуту, звонки из Сирии это почти всегда вопрос жизни и смерти.

Он еще и ответственный за территорию Сирии, ведь посольство с сирийского Дамаска эвакуировали сюда к ливанской столице Бейрута.

Фото со спасенными людьми, это уже счастливый финал истории. Полгода их держали без средств для существования на корабле – обещанные рекрутами золотые горы обернулись фактически рабством.

Украинско-курдскую семью работники посольства ведут почти пошагово. Жена украинка, а муж курд, их нельзя ни называть, ни показывать. С ними вместе дети и родители – всего 12 человек. В Сирии они из-за боевых действий покинули дом и сейчас пытаются добраться до Алеппо, чтобы потом перебраться в Ливан. Но на блокпостах пропускают только украинцев.

Президент ассоциации выпускников вузов Украины Зукан Жарамани – будет сопровождать их от Бейрута к пограничному Баальбеку.

Долина Бекаа заполнена самодельными палатками, там живут сотни тысяч сирийских беженцев. В долине выращивают овощи и постоянно нужны рабочие руки.

На въезде в Баальбек – блокпост украшает огромная надпись.

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Бои врач Ракан – вспоминает как кошмар. Выпускник киевского медуниверситета Ракан в 85-м вернулся на родину и открыл частную больницу на 20 коек, сейчас здесь их уже 220. Недавно построенный третий корпус – он назвал в честь любимой жены Галы.

Клиника называется Надежда – во время войны Ракан принимал даже врагов.

Именно силам Хезболлы этот регион благодарен за освобождение от ИДИЛа – поэтому сейчас они почти как местная туристическая изюминка.

Партия Хезболла официально воюет против Израиля, ведь между странами уже много лет продолжается конфликт по поводу границы – сейчас Ливан и Израиль отделяют миротворцы.

Недавнюю победу Хезболлы на парламентских выборах в Ливане российские СМИ уже успели занести себе в копилку. Москва давно поддерживает Хезболлу, принимает ее лидеров в Кремле, и вроде вместе с Ираном поставляет оружие.

Но все не так просто – в христианских или даже суннитских регионах шиитские политики (а Хезболла – это шииты) не имеют никакого влияния.

Умение держать политический нейтралитет – для Ливана едва ли не единственный способ сохранить мир в стране, ведь там хорошо знают и видят, чем обернулась для Сирии поддержка братского русского народа.

К слову, президент США Дональд Трамп заявил, что окажись у него возможность с Владимиром Путиным на саммите G7, он попросил бы его уйти из Украины и Сирии.