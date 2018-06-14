К старту ЧМ 2018 – начался новый этап акции в поддержку Сенцова

В день открытия чемпионата мира по футболу в России начался третий этап акции в поддержку украинского политзаключенного Олега Сенцова.

В день открытия чемпионата мира по футболу в России началось проведение третьего этапа акции #SaveOlegSentsov, которая проводится в поддержку украинского политзаключенного Олега Сенцова, сообщают организаторы акции в Facebook.

– В день открытия WorldCup в России мы начинаем свой чемпионат мира. И будем играть за политзаключенных. Наша первая цель – принятие специальной резолюции Европейского парламента об Олеге Сенцове и других заложниках Кремля. Мы сделали всю подготовительную работу. В финальный текст резолюции благодаря друзьям Украины в Европарламенте вошли наши рекомендации, – говорится в сообщении.

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К слову, на российском кинофестивале Кинотавр деятели кино выразили поддержку украинскому режиссеру Олегу Сенцову и попросили освободить его как можно скорее.