Дональду Трампу – 72! Малоизвестные факты и топ конфузов президента США

14 июня Дональд Трамп празднует свой 72-й день рождения. Факты ICTV собрали самые интересные факты из жизни президент США, а также топ его конфузов.

Дональд Трамп один из самых непредсказуемых политиков мира. Его решения меняются со скоростью света, а выходки и курьезы остаются в памяти надолго.

В день 72-летия Дональда Трампа Факты ICTV сделали подборку малоизвестных фактов о 45-м президенте США.

Фамилия Трамп в переводе означает Козырь. Президент США очень гордится этим и часто каламбурит по этому поводу.

Дональд Трамп был избран президентом США в 70 лет. Сейчас он самый старый президент в истории Америки. До него этот рекорд принадлежал Рональду Рейгану, возглавившему страну в 69 лет.

Волосы Дональда Трампа – его визитная карточка! Многие считают, что на голове у него парик. Однако прическа Трампа остается неизменной с момента его поступления в колледж.

Президент США спит всего по 3–4 часа.

Также он не употребляет алкоголь, кофе и чай. При этом Трамп обожает сладости и не может удержаться от любимых конфет.

Кажется, о такой любви президента к сладкому знают все. Накануне встречи с Ким Чен Ыном власти Сингапура подарили Трампу торт.

Дональд Трамп очень брезгливый и ненавидит рукопожатия. Поэтому в его кармане всегда есть влажные салфетки. Порой он не стесняется ими пользоваться на публике.

За плечами президента США богатый опыт игры в кино. Более того, он дважды был номинирован на премию Эмми. У Трампа даже есть звезда на Аллее славы за организацию и участие в реалити-шоу Кандидат.



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Немало известно также о вспыльчивости президента США. Оказывается, Трамп любит рвать официальные документы. Именно поэтому в Белом доме работает специальный отдел, который склеивает разорванные бумаги, иногда напоминающие конфетти.

Кроме того, из-за “особенностей” письменной речи президента США, в Белом доме есть штат людей, допускающих ошибки в Twitter Трампа. Так им удается имитировать стиль президента, когда он занят и не пишет в соцсети самостоятельно.

Дональд Трамп нередко попадает в курьезные ситуации.

Президент США поднял на уши соцсети, употребив в своем Twitter неизвестное слово covfefe. За несколько часов запись собрала больше 150 тыс. лайков и почти 120 тыс. репостов.

Более того, президент умудрился написать имя жены с ошибкой. Поздравляя ее с возвращением после болезни, Трамп назвал ее Мелани (Melanie), а не Мелания (Melania).