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Дональду Трампу – 72! Малоизвестные факты и топ конфузов президента США

14 июня Дональд Трамп празднует свой 72-й день рождения. Факты ICTV собрали самые интересные факты из жизни президент США, а также топ его конфузов.

Що варто знати про Дональда Трампа

Дональд Трамп один из самых непредсказуемых политиков мира. Его решения меняются со скоростью света, а выходки и курьезы остаются в памяти надолго.

В день 72-летия Дональда Трампа Факты ICTV сделали подборку малоизвестных фактов о 45-м президенте США.

Фамилия Трамп в переводе означает Козырь. Президент США очень гордится этим и часто каламбурит по этому поводу.

Дональд Трамп был избран президентом США в 70 лет. Сейчас он самый старый президент в истории Америки. До него этот рекорд принадлежал Рональду Рейгану, возглавившему страну в 69 лет.

Волосы Дональда Трампа – его визитная карточка! Многие считают, что на голове у него парик. Однако прическа Трампа остается неизменной с момента его поступления в колледж.

Президент США спит всего по 3–4 часа.

Также он не употребляет алкоголь, кофе и чай. При этом Трамп обожает сладости и не может удержаться от любимых конфет.

Кажется, о такой любви президента к сладкому знают все. Накануне встречи с Ким Чен Ыном власти Сингапура подарили Трампу торт.

Vivian Balakrishnan

Дональд Трамп очень брезгливый и ненавидит рукопожатия. Поэтому в его кармане всегда есть влажные салфетки. Порой он не стесняется ими пользоваться на публике.

За плечами президента США богатый опыт игры в кино. Более того, он дважды был номинирован на премию Эмми. У Трампа даже есть звезда на Аллее славы за организацию и участие в реалити-шоу Кандидат.

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Дональду Трампу – 72! Малоизвестные факты и топ конфузов президента США / 6 фотографий

Немало известно также о вспыльчивости президента США. Оказывается, Трамп любит рвать официальные документы. Именно поэтому в Белом доме работает специальный отдел, который склеивает разорванные бумаги, иногда напоминающие конфетти.

Кроме того, из-за “особенностей” письменной речи президента США, в Белом доме есть штат людей, допускающих ошибки в Twitter Трампа. Так им удается имитировать стиль президента, когда он занят и не пишет в соцсети самостоятельно.

Дональд Трамп нередко попадает в курьезные ситуации.

Президент США поднял на уши соцсети, употребив в своем Twitter неизвестное слово covfefe. За несколько часов запись собрала больше 150 тыс. лайков и почти 120 тыс. репостов.

Более того, президент умудрился написать имя жены с ошибкой. Поздравляя ее с возвращением после болезни, Трамп назвал ее Мелани (Melanie), а не Мелания (Melania).

Во время исполнения гимна США на футбольном матче в Атланте Дональд Трамп запутался в словах и спел невпопад.

Позже подобная ситуация повторилась с патриотической песней Боже, благослови Америку. Трампу удалось пропеть только две строчки, дальше слов он не знал.

К слову, с дождем у Трампа также сложились особые отношения. Как-то в аэропорту Флориды он бросил семью под ливнем, спрятавшись под зонтиком.

А уже через несколько месяцев не мог справиться с зонтиком, вывернутым порывом ветра. Курьез Трампа напомнил пользователям сети Мэри Поппинс.

Не менее неловкими были ситуации, когда первая леди США Мелания Трамп не захотела брать мужа за руку после приземления самолета в аэропорту Тель-Авива. Позже случай повторился в Риме.

А в феврале 2018 года Мелания вовсе нарушила протокол и отказалась фотографироваться с мужем во Флориде.

Похоже это была не единственная проблема для Трампа. Президент США признался, что ничего не подарил своей жене на день рождения. Он якобы не имел времени купить подарок и поэтому вручил Мелании “прекрасную открытку” и букет цветов.

Не менее яркими были конфузы президента США во время международных визитов. Трамп известен своим крепким рукопожатием и необычной, силовой манерой его исполнения.

Во время первой встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном в Брюсселе (май 2017 года) лидеры “схватили друг друга за руки так крепко, что их костяшки побелели, а челюсти, казалось, сжались”.

В итоге Трамп первым разжал кисть руки, а Макрон еще некоторое время держал ее.

Позже президент США отличился при осмотре нового здания НАТО. Трамп довольно грубо отодвинул стоявшего перед ним премьер-министра Черногории Душко Марковича, чтобы встать в первый ряд.

Правда сам Маркович воспринял этот толчок как “безобидную шутку”.

Кстати, на саммите G7, прошедшем на прошлой неделе в Канаде, президент Франции Эммануэль Макрон отомстил Трампу и пожал его руку так крепко, что у американского лидера остались явно видимые следы от пальцев.

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