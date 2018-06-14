PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Мир / Крым - российский! СМИ тиражируют скандальное заявление Трампа на G7/

Крым – российский! СМИ тиражируют скандальное заявление Трампа на G7

Президент США Дональд Трамп на саммите G7 якобы заявил, что Крым является российским, поскольку все, кто живет на полуострове, говорят по-русски.

Об этом пишет BuzzFeed News со ссылкой на два источника в дипломатических кругах.

– Трамп сказал лидерам G7 за ужином, что Крым российский, потому что все там говорят по-русски, – подтвердил в Twitter эту информацию и европейский редактор издания Альберто Нарделли.

Отмечается также, что президент США сказал руководителям государств, что “Украина – одно из самых коррумпированных государств мира”.

Однако пока неизвестно, это Трамп сказал в шутку, или эти заявления сигнализируют о радикальном изменении внешней политики США.

В Белом доме отказались это комментировать.

Читайте: России не место в G8 – Меркель

Ранее лидеры стран Большой семерки заявили о поддержке суверенитета, независимости и территориальной целостности Украины в пределах ее международно признанных границ.

Теги: , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Читайте также

Що варто знати про Дональда Трампа
Дональду Трампу – 72! Малоизвестные факты и топ конфузов президента США
путин и трамп
Выйдете из Украины? Трамп неформально задал вопрос Путину
Ядерной угрозы со стороны КНДР больше не существует – Трамп
Человек с низким IQ: Трамп ответил Роберту Де Ниро
Трамп показал Ким Чен Ыну будущее КНДР
Наконец-то вылез из бункера – карикатура на встречу Трампа и Ким Чен Ына
Не поделили лимузин: курьез на встрече Трампа и Ким Чен Ына
Украина подала в суд ООН меморандум по делу против РФ
Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка