Крым – российский! СМИ тиражируют скандальное заявление Трампа на G7

Президент США Дональд Трамп на саммите G7 якобы заявил, что Крым является российским, поскольку все, кто живет на полуострове, говорят по-русски.

Об этом пишет BuzzFeed News со ссылкой на два источника в дипломатических кругах.

– Трамп сказал лидерам G7 за ужином, что Крым российский, потому что все там говорят по-русски, – подтвердил в Twitter эту информацию и европейский редактор издания Альберто Нарделли.

Отмечается также, что президент США сказал руководителям государств, что “Украина – одно из самых коррумпированных государств мира”.

Однако пока неизвестно, это Трамп сказал в шутку, или эти заявления сигнализируют о радикальном изменении внешней политики США.

В Белом доме отказались это комментировать.

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Ранее лидеры стран Большой семерки заявили о поддержке суверенитета, независимости и территориальной целостности Украины в пределах ее международно признанных границ.