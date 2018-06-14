Переговоры США и КНДР возобновят на следующей неделе

Переговоры между США и Северной Кореей должны возобновиться на следующей неделе.

Государственный секретарь США Майк Помпео заявил, что переговоры США с Северной Кореей могут быть возобновлены на следующей неделе, передает Associated Press.

– Президент Трамп, конечно, лидер, но я возьму на себя ключевую роль в продвижении этого процесса, – сказал Помпео.

Госсекретарь добавил, что не может сказать точного времени, но возобновление переговоров произойдет довольно быстро после того, как все участники саммита вернутся в свои страны.

Читайте: Встреча Трампа и Ким Чен Ына: ядерное разоружение и готовность отмены санкций

К слову, президент США Дональд Трамп заявил, что КНДР больше не представляет ядерной угрозы.