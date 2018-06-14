PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Мир / Переговоры США и КНДР возобновят на следующей неделе/

Переговоры США и КНДР возобновят на следующей неделе

Переговоры между США и Северной Кореей должны возобновиться на следующей неделе.

Государственный секретарь США Майк Помпео заявил, что переговоры США с Северной Кореей могут быть возобновлены на следующей неделе, передает Associated Press.

– Президент Трамп, конечно, лидер, но я возьму на себя ключевую роль в продвижении этого процесса, – сказал Помпео.

Госсекретарь добавил, что не может сказать точного времени, но возобновление переговоров произойдет довольно быстро после того, как все участники саммита вернутся в свои страны.

Читайте: Встреча Трампа и Ким Чен Ына: ядерное разоружение и готовность отмены санкций

К слову, президент США Дональд Трамп заявил, что КНДР больше не представляет ядерной угрозы.

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка