Поддержка агрессии РФ: Киев требует осудить “казаков” на ЧМ-2018

Александр Турчинов заявил, что использование “казацких” подразделений на мероприятиях ФИФА недопустимо.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов заявил, что считает недопустимым использование “казацких” парамилитарных подразделений на мероприятиях ФИФА, в частности, на Чемпионате мира по футболу 2018 года в России.

Как сообщает пресс-служба СНБО, Турчинов отметил, что использование “казаков” во время Чемпионата мира по футболу является свидетельством неспособности руководства РФ обеспечить правопорядок силами государственных органов.

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– Со стороны же международного сообщества согласие с такими действиями является согласием и фактически поддержкой агрессии против Украины, – подчеркнул секретарь СНБО.