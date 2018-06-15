ЧМ 2018. Черноморский флот РФ приведен в повышенную боевую готовность – Reuters

В связи с проведением в России чемпионата мира по футболу, силы Черноморского флота РФ приведены в состояние повышенной боевой готовности.

Российские чиновники уверены в том, что Украина наращивает военное присутствие в регионе в качестве “провокации” во время чемпионата мира по футболу.

Три источника, близких к российским военным, сообщили Reuters, что силы РФ у побережья Крымского полуострова приведены в состояние повышенной боевой готовности.

Два источника сказали, что это решение связано с проведением в России чемпионата мира по футболу.

Минобороны РФ отрицает, что приведены в состояние повышенной боевой готовности. По данным источников, усиление боеготовности включает отправку в район Азовского моря дополнительных кораблей и дополнительные боевые вылеты авиации ВМФ.

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Задействованы подразделения ВМФ и береговых войск. Источник в береговых войсках флота сказал, что состояние повышенной боеготовности сохранится до 31 июля, в то время как чемпионат мира завершится 15 июля.

К слову, ВМС Украины и канцелярия секретаря СНБО Александра Турчинова не комментируют перегруппировку ВМФ России.

– Независимо от стенаний испуганных российских наемников и угроз российского президента, украинские военные будут действовать адекватно угрозам, – заявили в офисе Турчинова.

На днях Россия организовала недалеко от границы с Украиной военные учения с участием более 30 тыс. военнослужащих и 5 тыс. единиц техники.

Фото: Минобороны РФ