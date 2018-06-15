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Крым аннексировали из-за Обамы – Трамп

Президент США Дональд Трамп в который раз обвинил Барака Обаму в том, что из-за него Россия аннексировала Крым.

Дональд Трамп настаивал на том, что Барак Обама ответственный за аннексию Россией Крыма, потому что президент Путин не уважал Обаму и Соединенные Штаты, сообщает The Hill.

– Президент Обама потерял Крым, просто чтобы вы поняли, это было до того, как я добрался сюда… Президент Обама потерял Крым, – заявил Трамп.

– Это его вина. Потому что Путин не уважал президента Обаму. Президент Обама потерял Крым, потому что президент Путин не уважал президента Обаму, не уважал нашу страну и не уважал Украину, – ответил президент США по просьбе журналиста объяснить свое обвинение.

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Напомним, какова реакция МИД Украины на скандальное заявление Трампа о том, что Крым – российский.

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