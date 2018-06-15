РосСМИ “уничтожили” британское посольство в ролике к ЧМ-2018

Первый канал во время открытия Чемпионата мира по футболу показал ролик с географической путаницей.
В ролике во время открытия Чемпионата мира по футболу в России вместо московского посольства Великобритании на Смоленской набережной оказался саранский собор Святого Феодора Ушакова.
А справа от него над зданиями появилась стела Освободителям Ростова.
Вот как выглядит здание посольства Великобритании на Смоленской набережной.
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Напомним, немцев призвали не брать в Россию смартфоны из-за возможной слежки.
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