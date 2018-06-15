Раскрыты позиции новейшего вооружения РФ на Донбассе и в Крыму (КАРТА)

Группа Информационное Сопротивление показала очередные доказательства присутствия РФ на Донбассе – речь идет о новейших станциям шифрованной связи, которые находятся на вооружении исключительно российских военных.
Об этом сообщается на сайте группы.
– На этот раз мы прищемили “нерв” российской армии. А именно – раскрыли места базирования подразделений войск связи ВС РФ на оккупированных россиянами территориях АР Крым, Донецкой и Луганской областей. Речь идет о новейших станциях шифрованной связи, которые находятся на вооружении исключительно российских военных, – говорится в сообщении.
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Отмечается, что на карте нанесены места дислокации терминалов мобильных комплексов защищенной видео-конференц-связи (МК ЗВКС), а в таблице указаны точные координаты расположения станций.
Как сообщал Генштаб, вооруженные силы России изменили тактику ведения войны на Донбассе.