PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Мир / Раскрыты позиции новейшего вооружения РФ на Донбассе и в Крыму (КАРТА)/

Раскрыты позиции новейшего вооружения РФ на Донбассе и в Крыму (КАРТА)

Группа Информационное Сопротивление показала очередные доказательства присутствия РФ на Донбассе – речь идет о новейших станциям шифрованной связи, которые находятся на вооружении исключительно российских военных.

Об этом сообщается на сайте группы.

– На этот раз мы прищемили “нерв” российской армии. А именно – раскрыли места базирования подразделений войск связи ВС РФ на оккупированных россиянами территориях АР Крым, Донецкой и Луганской областей. Речь идет о новейших станциях шифрованной связи, которые находятся на вооружении исключительно российских военных, – говорится в сообщении.

Читайте: Сутки на Донбассе: двое военнослужащих погибли

Отмечается, что на карте нанесены места дислокации терминалов мобильных комплексов защищенной видео-конференц-связи (МК ЗВКС), а в таблице указаны точные координаты расположения станций.

image image image
Раскрыты позиции новейшего вооружения РФ на Донбассе и в Крыму (КАРТА) / 3 фотографии

Как сообщал Генштаб, вооруженные силы России изменили тактику ведения войны на Донбассе.

Теги:
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Читайте также

Кучма обсудил с главой делегации КК водоснабжение Донбасса
Танки РФ
Бесплатные курсы в “ДНР”: как боевики делают из местных танкистов
Війна на Донбасі
Сутки на Донбассе: двое военнослужащих погибли
Стрілянина на Донбасі
На блокпосту на Донбассе полицейский выстрелом остановил авто
оос
Боевики применили артиллерию и минометы против ВСУ. Есть раненые
Разведение сил в Станице Луганской: Украина назвала условия
Освобождение Мариуполя от боевиков “ДНР”: как это было
Сутки на Донбассе: погиб боец, двое ранены
Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка