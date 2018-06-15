Группа Информационное Сопротивление показала очередные доказательства присутствия РФ на Донбассе – речь идет о новейших станциям шифрованной связи, которые находятся на вооружении исключительно российских военных.

Об этом сообщается на сайте группы.

– На этот раз мы прищемили “нерв” российской армии. А именно – раскрыли места базирования подразделений войск связи ВС РФ на оккупированных россиянами территориях АР Крым, Донецкой и Луганской областей. Речь идет о новейших станциях шифрованной связи, которые находятся на вооружении исключительно российских военных, – говорится в сообщении.

Читайте: Сутки на Донбассе: двое военнослужащих погибли

Отмечается, что на карте нанесены места дислокации терминалов мобильных комплексов защищенной видео-конференц-связи (МК ЗВКС), а в таблице указаны точные координаты расположения станций.





Раскрыты позиции новейшего вооружения РФ на Донбассе и в Крыму (КАРТА) / 3 фотографии

Как сообщал Генштаб, вооруженные силы России изменили тактику ведения войны на Донбассе.