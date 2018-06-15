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Стивен Кинг призывает поддержать Сенцова

Известный писатель Стивен Кинг призывает поддержать украинского режиссера Олега Сенцова.

Стівен Кінг

Известный писатель Стивен Кинг в Twitter призвал мировое сообщество присоединится к требованию освободить украинского режиссера Олега Сенцова.

– Сегодня первый день Чемпионата мира ФИФА и 32 день голодовки Олега Сенцова. Присоединяйтесь ко мне и американскому PEN America с призывом освободить украинского режиссера, несправедливо осужденного в России. Время на исходе, он может умереть за свои взгляды, – написал Кинг.

Читайте: ЧМ 2018: в Москве вывесили плакат в поддержку Сенцова

К слову, резолюция с призывом освободить Олега Сенцова и других политических заключенных России была принята на сессии Европейского парламента 14 июня.

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