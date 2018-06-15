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Трамп сказал, когда встретится с Путиным

Президент США Дональд Трамп допустил, что этим летом он может встретиться с президентом России Владимиром Путиным.

Об этом сообщает в Twitter агентство Reuters.

– Трамп сказал журналистам, что он может встретиться с Путиным этим летом, – говорится в сообщении.

Читайте: России не место в G8 – Меркель

В последний раз Трамп и Путин встречались в июле 2017 года на полях саммита G20.

Кстати, ранее президент США Дональд Трамп заявил, что если бы у него была возможность встретиться с Владимиром Путиным на саммите G7, он попросил бы его уйти из Украины и Сирии.

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