PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Мир / Вице-президент Facebook по коммуникациям покидает компанию/

Вице-президент Facebook по коммуникациям покидает компанию

Вице-президент Facebook по коммуникациям и политике Эллиот Шрейдж заявил, что уходит из компании.

Вице-президент Facebook по коммуникациям и политике Эллиот Шрейдж написал в социальной сети, что уходит со своего поста.

Шрейдж останется на посту еще некоторое время для передачи дел преемнику, а после станет советником компании.

– После более чем десяти лет в Facebook я решил, что пора начать новую главу в моей жизни. Руководить политикой и коммуникациями в быстро развивающихся технологических компаниях это весело — но это еще и интенсивный процесс, который оставляет мало времени для чего-то другого, – сказал Вице-президент Facebook по коммуникациям.

Читайте: Какие данные о пользователях собирает Facebook

К слову, Facebook планирует выйти на рынок онлайн-знакомств и уже к концу этого года запустит функцию для свиданий.

Теги:
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Читайте также

Facebook
Какие данные о пользователях собирает Facebook
Facebook раскрыл личную информацию 14 млн пользователей
Почувствуй себя звездой: Facebook запустил необычное приложение
Самые дорогие компании мира по версии Forbes (РЕЙТИНГ)
Скандал с Facebook: США обнародовали копии публикаций российской фабрики троллей
США опубликуют рекламу из Facebook с “российским следом” в выборах
Facebook
Facebook запустит сервис для знакомств
Роскомнадзор заблокировал вконтакте
Роскомнадзор заблокировал IP-адреса Яндекса, ВКонтакте и Facebook
Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка