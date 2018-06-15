Вице-президент Facebook по коммуникациям покидает компанию

Вице-президент Facebook по коммуникациям и политике Эллиот Шрейдж заявил, что уходит из компании.

Вице-президент Facebook по коммуникациям и политике Эллиот Шрейдж написал в социальной сети, что уходит со своего поста.

Шрейдж останется на посту еще некоторое время для передачи дел преемнику, а после станет советником компании.

– После более чем десяти лет в Facebook я решил, что пора начать новую главу в моей жизни. Руководить политикой и коммуникациями в быстро развивающихся технологических компаниях это весело — но это еще и интенсивный процесс, который оставляет мало времени для чего-то другого, – сказал Вице-президент Facebook по коммуникациям.

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К слову, Facebook планирует выйти на рынок онлайн-знакомств и уже к концу этого года запустит функцию для свиданий.