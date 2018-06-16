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В Индонезии питон проглотил женщину целиком

На юго-востоке провинции Сулавеси в Индонезии местные жители обнаружили огромную змею, которая проглотила женщину. Они разрезали ей живот и достали оттуда жертву.

После того как на следующее утро женщина так и не объявилась, ее семья забила тревогу, пишет The Daily Mail. На поиски Ва Тибы отправилась ее сестра, но нашла на земле лишь следы, фонарь, обувь и мачете.

Женщина обратилась за помощью к местным жителям. Через некоторое время они нашли около плантации крупного питона с раздутым желудком. Убив и вскрыв змею, в ней обнаружили тело пропавшей.

– Это похоже на фильм ужасов. Люди в ужасе. Мы боимся выходить на улицу. Мы можем только молиться о безопасности, – рассказывают жители, нашедшие женщину.

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К слову, на Шри-Ланке в парке Бундала четырехметровый питон проглотил оленя на глазах у туристов.

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