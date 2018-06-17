Анджелина Джоли приехала в Ирак – причина

Спецпосланник ООН по делам беженцев Анджелина Джоли в воскресенье посетила лагерь сирийских беженцев на севере Ирака.

Как сообщает Reuters, голливудская актриса Анджелина Джоли стремилась оказать поддержку тем, кто вынужден был покинуть свои дома в результате гражданской войны.

Джоли посетила лагерь Домини, где находятся 33 000 беженцев из Сирии.

Накануне она посетила Мосул, главный город на севере Ирака, которое иракские войска отбили у экстремистов.

Джихаддисты оккупировали город в течение трех лет и превратили его в цитадель так называемого “халифата”. В результате военных действий погибли 900 тыс. жителей.

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Анджеліна Джолі відвідала табір сирійських біженців Спецпосланець ООН Анджеліна Джолі відвідала табір сирійських біженців: ukrainian.voanews.com/a/jolie-visit-refugees/4442697.html?nocache=1 Опубліковано chastime 17 червня 2018 р.

Джоли познакомилась с семьями с западного Мосула и прошлась разбомбленными улицами, посмотрела видеоматериалы и фотографии, предоставленные Верховным комиссаром по делам беженцев.

– Люди здесь все потеряли. Они обездоленные, у них нет лекарств и у многих нет проточной воды или элементарных удобств, – сказала она, призвав международное сообщество “не забывать о Мосуле”.

Напомним, Джоли была назначена специальным посланником Верховного комиссара Организации Объединенных Наций по делам беженцев в 2012 году, после многих лет привлечения к деятельности УВКБ ООН.

Фото: Getty Images