Переименование Македонии: в Греции подписали историческое соглашение

Греция и Македония подписали соглашение об изменении названия бывшей югославской республики на Республику Северная Македония.

Главы МИД Македонии и Греции, Никола Димитров и Никос Кодзиас, а также спецпредставитель генсека ООН Мэтью Нимиц подписали соглашение об изменении названия Македонии на Республику Северная Македония, сообщает македонская редакция Радио Свобода.

Подписание соглашения состоялось в греческом регионе Преспес, который граничит с Македонией и Албанией.

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В церемонии подписания приняли участие европейские комиссары Могерини и Йоханнес Хан, а также заместитель генсека ООН Розмари Ди Карло.

– Это смелый, исторический и необходимый шаг для наших народов, – заявил премьер-министр Греции Алексис Ципрас.

Теперь договор должен быть одобрен парламентом Македонии, а затем пройти референдум.

Европскиот концепт е цивилизациска вредност која е демократска и која се противи на манипулациите на популизмот и на стравот. Горди сме на овој договор. Горди сме зашто се обединивме околу решение на еден спор којшто нѐ делеше, и избравме решение што нѐ обединува. pic.twitter.com/II20ktEPYm — Влада на Република Македонија (@VladaMK) 17 июня 2018 г.

Ранее руководители правительств Македонии и Греции заключили устное соглашение по телефону о переименовании Македонии.

Напомним, спор между Грецией и Македонией разгорелся в 1991 году. Тогда Македония провозгласила независимость, взяв себе название Республика Македония.

В ответ на это Греция заявила, что это название является узурпацией имени ее исторической провинции – Македония.