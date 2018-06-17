PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Мир / Переименование Македонии: в Греции подписали историческое соглашение/

Переименование Македонии: в Греции подписали историческое соглашение

Греция и Македония подписали соглашение об изменении названия бывшей югославской республики на Республику Северная Македония.

Прапор Македонії

Главы МИД Македонии и Греции, Никола Димитров и Никос Кодзиас, а также спецпредставитель генсека ООН Мэтью Нимиц подписали соглашение об изменении названия Македонии на Республику Северная Македония, сообщает македонская редакция Радио Свобода.

Подписание соглашения состоялось в греческом регионе Преспес, который граничит с Македонией и Албанией.

Читайте: Трамп сказал, когда встретится с Путиным

В церемонии подписания приняли участие европейские комиссары Могерини и Йоханнес Хан, а также заместитель генсека ООН Розмари Ди Карло.

– Это смелый, исторический и необходимый шаг для наших народов, – заявил премьер-министр Греции Алексис Ципрас.

Теперь договор должен быть одобрен парламентом Македонии, а затем пройти референдум.

Ранее руководители правительств Македонии и Греции заключили устное соглашение по телефону о переименовании Македонии.

Напомним, спор между Грецией и Македонией разгорелся в 1991 году. Тогда Македония провозгласила независимость, взяв себе название Республика Македония.

В ответ на это Греция заявила, что это название является узурпацией имени ее исторической провинции – Македония.

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Читайте также

В Европе появится новая страна
Eye Сue - Македонія на Євробаченні 2018
Eye Cue – участник от Македонии на Евровидении 2018
Климкин: Украина договорилась с Македонией о безвизе
Море “исчезло”, а небо стало багровым: Крит накрыла адская пыль
Греція
В Греции 132 украинцев обвинили в перевозке нелегальных мигрантов
Посольство України
Нападение на посольство Украины в Греции: подожгли 4 автомобиля сотрудников
Посольство Украины в Греции пытались атаковать с коктейлями Молотова
На побережье Греции странно появляются тела детей
Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка