В семье Елизавети ІІ сыграют однополую свадьбу

Двоюродный брат королевы Елизаветы II, лорд Ивар Маунтбаттен, впервые в истории королевской семьи, сыграет однополую свадьбу со своим партнером Джеймсом Койлом.

Об этом сообщает Daily Mail.

Известно, что гомосексуальная пара женится в часовне сельского имения Маунтбаттена в Девоне летом текущего года.

– Это будет первая однополая свадьба в большой королевской семье, – сказано в сообщении.

Лорду Маунтбаттену сейчас 55 лет, а его избраннику Койлу – 56. У Маунтбаттена три дочери от брака с бывшей женой. Она будет приглашена на свадьбу. По словам бывшей супруги лорда, которую зовут Пенелопа, именно дочери настаивали на том, чтобы их папа во второй раз женился.

Однако лорд рассказал, что решение о свадьбе принял он, так как посчитал это важным для своего партнера.

Читайте: Марш равенства в Киеве: задержаны 56 человек, есть пострадавшие

Церемония планируется скромная – не больше 120 человек – и в кругу королевской семьи.

Стоит отметить, что лорд Маунтбаттон сделал каминг-аут два года назад.

Напомним, сегодня в Киеве проходил марш равенства.