В США планируют увеличить военную помощь Украине

Комитет по вопросам ассигнованиям Палаты представителей Конгресса США предложил увеличить в бюджете на 2019 смету помощи, предоставляемой Украине через программы Государственного департамента и Пентагона.

Об этом сообщает посольство Украины в Вашингтоне.

– Комитет по вопросам ассигнованиям Палаты представителей Конгресса США утвердил собственный проект Закона об ассигнованиях на нужды Министерства обороны на 2019, где средства на помощь Украине в сфере безопасности, в том числе летальную оружие оборонительного характера, определены в объеме 250 млн долларов.

Эта сумма на 50 млн превышает ассигнования для соответствующих программ поддержки Украины, утвержденных в консолидированном законе о бюджетных ассигнованиях на 2018 год, – сказано в сообщении.

В представленном комитетом проекте смете помощи Украине определен в сумме 441 миллион долларов, что более чем на 20 млн превышает соответствующие ассигнования 2018 года.

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Так, совокупный объем средств, которые могут быть предоставлены Украине в 2019 бюджетном году, составляет 691 млн долларов, что более чем 70 млн больше, чем предусмотрено ассигнований текущего года.

Для вступления в силу законопроекта должны быть одобрены обеими палатами Конгресса и подписаны президентом США.

Напомним, США предоставят еще $125 млн для Донбасса.