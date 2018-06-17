Принц Гарри и его жена Меган Маркл будут жить в отреставрированном старинном особняке в графстве Глостершир (юго-западная Англия).

Издание Daily Mail сообщает, что будущими хозяевами дома станут Меган Маркл и принц Гарри.

Подворье выкупили сразу после помолвки молодых в ноябре прошлого года.

Реконструировать усадьбу будут не менее года. Изменят не только внешний вид, но и интерьер.

В доме появятся шесть спален, три гостиные и несколько комнат для прислуги – сотрудников службы безопасности, водителей и няни. На заднем дворе построят террасу, составляют декоративные цветочные клумбы и большое поле, украшенное кустарниковыми скульптурами – топиари.





Как выглядит дом принца Гарри и Меган Маркл / 3 фотографии

Общая площадь загородного поместья составляет более полутора тысяч гектаров.

Напомним, 19 мая 2018 принц Гарри сыграл свадьбу с актрисой Меган Маркл.