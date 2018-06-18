Россия откапывает и модернизирует ядерный бункер в Калининграде

Российские военные существенно модернизировали бункер для хранения ядерного оружия близ Калининграда.

Об этом сообщает The Guardian, ссылаясь на данные Федерации американских ученых.

– Мы следим за этим объектом уже какое-то время. В прошлом он уже проходил модернизацию, однако на сей раз изменения значительно серьезнее. Это первый случай, когда мы видим, как ядерный бункер отрывают и, судя по всему, модернизируют, – говорит Ханс Кристенсен, курирующий в FAS проект, связанный с изучением ядерных объектов.

По его словам, у данного бункера есть все отличительные особенности, которые характерны для российских объектов по хранению ядерного оружия.

Согласно информации FAS, работы по модернизации объекта начались в 2016 году, а ранее этим летом была установлена новая крыша бункера.

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– Имеющиеся фотоснимки не доказывают, что сейчас в Калининграде есть ядерное оружие, однако они показывают, что речь идет о работающем объекте, — заявил Кристенсен.

Напомним, ЕС продлил санкции против России.