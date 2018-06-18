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Трамп поручил создать Военно-космические силы США

Президент США Дональд Трамп официально распорядился начать работу над созданием космических сил.

Президент США Дональд Трамп распорядился, чтобы Пентагон начал формирование космических войск в качестве отдельного рода войск.

Об этом он заявил в понедельник,18 июня, во время презентации новой директивы по космической политике, передает AP.

По словам главы Белого дома, военно-космические силы будут “отдельным, но равнозначным” родом войск вооруженных сил США.

Трамп добавил, что Соединенные Штаты будут “лидером” в космосе и выразил надежду на возрождение национальной космической программы. По его словам, он не хочет, чтобы “Китай, Россия и другие страны опережали нас”.

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Трамп также пообещал вернуть США на Луну и добраться до Марса.

Как сообщалось, в США заявили, что через 10 лет их армия победит в любой войне.

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