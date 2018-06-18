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ЕС продлил санкции против России

Европейский Союз принял решение продлить санкции против России за незаконную аннексию Крыма.

Санкції проти Росії

Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

– 18 июня 2018 года Совет продлил ограничительные меры в ответ на незаконную аннексию Крыма и Севастополя Россией до 23 июня 2019 года, – говорится в сообщении.

Санкции включают запреты на импорт в ЕС продуктов из Крыма и Севастополя, инвестиции в Крым и Севастополь, запрет на оказание услуг по поставке товаров.

Также данные меры предусматривают запреты на услуги, связанные с туристической деятельностью в Крыму и Севастополе, экспорт ряда товаров и технологий на полуостров для транспортного, телекоммуникационного и энергетических секторов, связанных с разведкой и добычей нефти, газа и минеральных ресурсов.

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К слову, США согласно законодательству 2017 расширили санкции против России из-за ее кибердеятельности.

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