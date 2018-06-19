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Ким Чен Ын прилетел в Китай – что будут обсуждать главы стран

Самолет северокорейского лидера Ким Чен Ына приземлился в аэропорту Пекина. Визит продлится два дня 19-20 июня.

Об этом сообщает Xinhua.

Лидер КНДР прилетел в аэропорт Пекина на том же самолете, что и на саммит в Сингапуре.

Ожидается, что Ким Чен Ын встретится с председателем КНР Си Цзиньпином, чтобы обсудить саммит США-КНДР, который прошел 12 июня, а также дальнейшее ведение переговоров.

Как сообщает Reuters, президент Соединенных Штатов Дональд Трамп пригрозил ввести новые пошлины в 10% на китайские товары на сумму 200 миллиардов долларов.

Читайте: Асад планирует встретиться с Ким Чен Ыном – СМИ

К слову, лидер КНДР с супругой совершил неофициальный визит в Китай 25-28 марта. Это была его первая зарубежная поездка после прихода к власти в 2011 году, но о ней не сообщалось до ее окончания.

А второй визит Ким Чен Ына и переговоры с Си Цзиньпином прошли 7-8 мая.

Напомним, КНДР демонтировала основной ядерный полигон.

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