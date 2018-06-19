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Человек умирает, помилуйте Сенцова! Собчак, Познер и Тодоровский обратились к Путину

Российские культурные деятели призвали президента РФ Владимира Путина освободить украинского политзаключенного Олега Сенцова.

Олег Сенцов

Российские культурные деятели написали письмо президенту России Владимиру Путину, в котором призывают освободить украинского политзаключенного Олега Сенцова, сообщает Эхо Москвы.

– Уважаемый Владимир Владимирович! Человек умирает. Мы не думаем, что его (Сенцова – Ред.) вина настолько велика, чтобы за нее давали 20 лет. Он искренний и честный в своих убеждениях – его бессрочная голодовка это доказывает. Нужно проявить милосердие, чтобы спасти жизнь человека. Нам нужно смягчать политический климат в стране, мириться с соседями. Помилуйте Олега Сенцова, мы просим вас, – говорится в сообщении.

Под письмом подписались журналист и телеведущий Владимир Познер режиссеры Андрей Звягинцев, Алексей Учитель, Александр Сокуров, Валерий Тодоровский, Алексей Федорченко, Юрий Норштейн, Павел Лунгин, Константин Бронзит, телеведущая Екатерина Мцитуридзе, актриса Чулпан Хаматова и журналистка Ксения Собчак.

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К слову, уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова заявила о том, что достигнутые накануне договоренности о синхронном посещения украинского режиссера Олега Сенцова и руководителя РИА Новости Украина Кирилла Вышинского сорваны российской стороной.

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