Человек умирает, помилуйте Сенцова! Собчак, Познер и Тодоровский обратились к Путину

Российские культурные деятели написали письмо президенту России Владимиру Путину, в котором призывают освободить украинского политзаключенного Олега Сенцова, сообщает Эхо Москвы.

– Уважаемый Владимир Владимирович! Человек умирает. Мы не думаем, что его (Сенцова – Ред.) вина настолько велика, чтобы за нее давали 20 лет. Он искренний и честный в своих убеждениях – его бессрочная голодовка это доказывает. Нужно проявить милосердие, чтобы спасти жизнь человека. Нам нужно смягчать политический климат в стране, мириться с соседями. Помилуйте Олега Сенцова, мы просим вас, – говорится в сообщении.