Навальный поднимает 20 городов РФ против повышения пенсионного возраста

Российский политик Алексей Навальный объявил о проведении 1 июля в 20 городах акции протеста в связи с планами властей России повысить пенсионный возраст.

Об этом российский оппозиционер сообщил в Instagram.

– Обычное ограбление нескольких десятков миллионов человек под видом “назревшей реформы”. Мы будем протестовать против этого всеми силами и вас к тому же призываем. Вчера наши штабы в 20 городах подали уведомления о проведении 1 июля акций протеста против повышения пенсионного возраста, – написал он.

По его словам, в списке нет Москвы, Санкт-Петербурга и других крупных городов, где проходят матчи чемпионата мира по футболу.

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Напомним, 14 июня премьер-министр РФ Дмитрий Медведев объявил о повышении пенсионного возраста с 2019 года: для мужчин – до 65 лет, для женщин – до 63 лет.

Фото: navalny