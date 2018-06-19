Северный поток-2: Польша назвала угрозы для Европы

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий считает, что Северный поток-2 несет угрозу для Европы.

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий считает, что российский газопровод Северный поток-2 несет угрозу как для Украины, так и для Европы, сообщает Польское Радио.

– Мы постоянно стараемся напоминать о том, что это опасность для Украины и всей Европы. Это – дальнейшая монополизация поставок газа, а не диверсификация. Мы в одной группе касательно взглядов на климат и многие европейские темы, – сказал Моравецкий.

По его словам, в Польше хорошо понимают риски, которые связаны со строительством Северного потока-2.

Также премьер-министр призвал изменить газовую директиву ЕС, чтобы усложнить строительство российского газопровода.

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К слову, президент Петр Порошенко заявил, что в ЕС создается группа, которая должна остановить строительство Северного потока-2.