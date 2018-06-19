Работа в ЕС 2018: какие зарплаты и почему люди возвращаются

В Польше господствует экономическое оживление из-за чего все чаще, работники начали отказываться от заработок в Германии и Нидерландах.

Об этом пишет Польское радио.

Главное статистическое управление Польши отмечает, что в мае средняя зарплата в секторе предприятий выросла в Польше на 3,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Средняя зарплата брутто повысилась на 7% и составляет 1097 евро.

– Честно говоря, в ситуации, когда в Польше царит экономическое оживление, эта динамика должна была быть быстрее. Но так не происходит. Это следует из того, что спрос на работников является больше, чем предложение. Работодатели имеют серьезные проблемы из заполнением пробелов, поэтому нас в этой ситуации спасают соседи из-за восточной границы, – отмечает главная экономистка Почтового банка Моника Куртек.

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Данные касаются предприятий, в которых работает десять и более человек.

В Германии и Голландии во время сбора урожая можно заработать несколько раз больше, чем в Польше, но высокие средства на жизнь уменьшают привлекательность заграничных заработков, пишет издание Rzеczpospolita.

В Германии ставка за час работы в поле – это в среднем 9,5 евро, голландцы готовы платить 9,6 евро или даже 10 евро в час. Тем не менее, как пишет газета, желающих – немного. Средства на транспорт и проживание нивелируют пользу иностранных заработков.

Ранее Факты ICTV писали, что главное преимущество работы в Украине – карьерный рост. Представители украинских рестораторов, банков и служб такси утверждают, что трудоустройство в Украине имеет ряд преимуществ перед трудоустройством в той же Польше.