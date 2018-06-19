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Во Франции закрыли Версаль и Триумфальную арку – причина

Во вторник Версаль, музей д’Орсэ, Триумфальная арка, Собор Парижской богоматери и другие достопримечательности Франции были закрыты из-за забастовки персонала.

Версаль

Об этом сообщает французское издание Le Point.

Забастовка проходит по призыву пяти профсоюзов сотрудников учреждений культуры – они обвиняют Министерство культуры в том, что оно якобы хочет избавиться от 1500 служащих.

В связи с забастовкой в среду музеи, скорее всего, тоже будут закрыты.

Читайте: Октоберфест, поход и музей секса – где отдохнуть за границей

Кстати, 5 мая в парижском музее современного искусства Токийский дворец все желающие смогли бесплатно посетить выставку обнаженными.

Фото: chateauversailles.fr

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