PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Мир / Грибаускайте заявила об опасности вторжения России в Литву/

Грибаускайте заявила об опасности вторжения России в Литву

Президент Литвы Даля Грибаускайте считает, что опасность вторжения России в Литву существует, но в случае адекватной защиты этого не случится.

Об этом она заявила в интервью Spiegel Online.

– Опасность большая, если мы не будем постоянно защищаться. Если мы продемонстрируем, что можем и хотим защищаться, на нас никто не нападет, – убеждена глава Литвы.

По словам Дали Грибаускайте, к возможному нападению РФ надо быть готовыми “политически и технологически”.

– Российские войска на границе с Балтикой и Польшей в десять раз сильнее, чем войска НАТО. Но речь идет о большем, чем о цифрах. Речь идет об обязательствах и воле к защите. Если наши люди и наши партнеры поддерживают это, у нас нет оснований для того, чтобы нас оккупировали, – добавила Грибаускайте.

Читайте: Летальное оружие из США и Литвы: какие страны вооружают Украину (ИНФОГРАФИКА) Литва на границе с Россией построила забор Грибаускайте - Трампу про украинских военных: Они герои!

Президента Литвы уверенна, что западные государства до сих пор являются наивными в своей оценке России.

– Только, когда на них совершено нападение, и они замечают, что Россия вмешивается в их интересы, шпионит за ними или манипулирует их выборами, они просыпаются, – добавила Грибаускайте.

Напомним, как речь Грибаускайте в ООН заставила делегатов РФ покинуть зал.

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Читайте также

Почему Путин не буде спасать засыхающий Крым
Оккупанты минометами подвергают опасности мирное население на Донбассе
Что заставит Путина уйти из Донбасса
Война на Донбассе: враг стрелял по Крымскому из минометов
Война на Донбассе: оккупанты обстреляли силы ООС под Лебединским
ато
Сутки на Донбассе: оккупанты ведут снайперский огонь, есть раненые
Ответ Турчинова на угрозы Путина по Донбасса
Турчинов раскрыл новую тактику России на Донбассе
Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка