Грибаускайте заявила об опасности вторжения России в Литву

Президент Литвы Даля Грибаускайте считает, что опасность вторжения России в Литву существует, но в случае адекватной защиты этого не случится.

Об этом она заявила в интервью Spiegel Online.

– Опасность большая, если мы не будем постоянно защищаться. Если мы продемонстрируем, что можем и хотим защищаться, на нас никто не нападет, – убеждена глава Литвы.

По словам Дали Грибаускайте, к возможному нападению РФ надо быть готовыми “политически и технологически”.

– Российские войска на границе с Балтикой и Польшей в десять раз сильнее, чем войска НАТО. Но речь идет о большем, чем о цифрах. Речь идет об обязательствах и воле к защите. Если наши люди и наши партнеры поддерживают это, у нас нет оснований для того, чтобы нас оккупировали, – добавила Грибаускайте.

Президента Литвы уверенна, что западные государства до сих пор являются наивными в своей оценке России.

– Только, когда на них совершено нападение, и они замечают, что Россия вмешивается в их интересы, шпионит за ними или манипулирует их выборами, они просыпаются, – добавила Грибаускайте.

Напомним, как речь Грибаускайте в ООН заставила делегатов РФ покинуть зал.