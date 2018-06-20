Лицемерный орган: США покидают Совет ООН по правам человека

США выходят из Совета ООН по правам человека, заявила американский постпред при Всемирной организации Никки Хейли.

– США официально выходят из Совета ООН по правам человека. При этом я хочу, прояснить, что этот шаг не является отступлением от обязательств в области прав человека, – сказала постпред при Всемирной организации Никки Хейли журналистам в ходе пресс-конференции в Госдепартаменте, пишет Интерфакс-Украина.

Она отметила, что призывы американских властей к реформе Совета за год не были услышаны, и решение о выходе из Совета было принято после того, как США “не увидели никакого прогресса”.

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– Мы пошли на этот шаг потому, что наша приверженность (соблюдению прав человека. – Ред.) не позволяет нам оставаться частью лицемерной и корыстной организации, которая издевается над правами человека, – продолжила американский постпред.

Напомним, 12 июня Украина подала в суд ООН меморандум по делу против России по финансированию терроризма.