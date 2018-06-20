PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Мир / Лицемерный орган: США покидают Совет ООН по правам человека/

Лицемерный орган: США покидают Совет ООН по правам человека

США выходят из Совета ООН по правам человека, заявила американский постпред при Всемирной организации Никки Хейли.

– США официально выходят из Совета ООН по правам человека. При этом я хочу, прояснить, что этот шаг не является отступлением от обязательств в области прав человека, – сказала постпред при Всемирной организации Никки Хейли журналистам в ходе пресс-конференции в Госдепартаменте, пишет Интерфакс-Украина.

Она отметила, что призывы американских властей к реформе Совета за год не были услышаны, и решение о выходе из Совета было принято после того, как США “не увидели никакого прогресса”.

Читайте: Госдеп США прокомментировал заявление Трампа о Крыме

– Мы пошли на этот шаг потому, что наша приверженность (соблюдению прав человека. – Ред.) не позволяет нам оставаться частью лицемерной и корыстной организации, которая издевается над правами человека, – продолжила американский постпред.

Напомним, 12 июня Украина подала в суд ООН меморандум по делу против России по финансированию терроризма.

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Читайте также

Гигантские провалы и каменные ловушки: наводнение в Мичигане
Лучший фильм и сериал 2018 по версии MTV Movie Awards
Госдеп США прокомментировал заявление Трампа о Крыме
В Майами застрелили известного рэпера
Трамп поручил создать Военно-космические силы США
Немедленно освободить! США выдвинули РФ условия по украинским политзаключенным
Собака
Успокаивал всю ночь: пес помог найти потерявшуюся в поле 3-летнюю девочку
Меланія Трамп
Мелания Трамп раскритиковала миграционную политику США
Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка