Налог на собак и садики для животных: самые интересные факты о Нидерландах

В Нидерландах на собак платят налоги, строят для них гостиницы и даже садики. А на улицах здесь не встретишь бездомных животных.

Самое интересное об этой стране рассказала журналистам Утра в большом городе украинка с экзотическим именем Бану, которая переехала в Нидерланды 5 лет назад.

По ее словам, первое, что ее поразило – это невероятная чистота, потому что на улицах здесь никто не сорит, а дома мусор все сортируют, как и большинство европейцев.

Бану признает, что система сортировки немного запутанная – даже разноцветное стекло нельзя смешивать, однако она разобралась.

– У каждого дома есть три контейнера для мусора – пластик, бумага и один общий для органики. Очень важно правильно сортировать мусор, потому что если будешь неправильно сортировать – могут проверить. И сначала дадут лишь предупреждение, во второй раз мусор не вывезут, придется самому его вывозить, а также могут отправить на курсы, на которых рассказывают, как сортировать мусор, – рассказывает Бану.

Второе, что ей в Нидерландах понравилось – это отношение к животным. Их здесь настолько люблят, что даже готовы платить немалые налоги – €108 в год.

Налог взимается для содержания так называемых собачьих туалетов, которые устанавливаются в общественных местах. Кроме того, после приобретения щенка обязательно его чипование, регистрация и прививки – это стоит около €200.

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Приобрести щенка не так просто – за ними тут целые очереди, поэтому не удивительно, что на улицах Амстердама нет брошенных собак.

Более того, голландцы относятся к ним, как к маленьким детям, поэтому есть даже специальные собачьи гостиницы и садики.

– Мы свою Молли отдавали на две недели. Там с ними гуляют, купают, кормят их, они все очень довольны. Цена такого отеля недешевая – от €10 евро в день, – рассказывает женщина.

Однако, по ее словам, несмотря на такую ​​цену, попасть в эти отели очень трудно.

– Как правило, перед каникулами или перед какими-то праздниками все отели очень заняты. Есть еще другая услуга – пожить с вашим питомцем, то есть можно отдать вашу собачку кому-то в семью, но за это тоже надо платить. И если вы много работаете и вас днем все время нет дома, то можно собачку отдать в садик, – говорит Бану.

Кстати, Евросоюз одобрил проведение переговоров, которые приведут к тому, что стоимость шенгенской визы возрастет.