Популизм – не решение! Папа Римский раскритиковал политику Трампа

Папа Римский Франциск выступил со словами критики в адрес президента США Дональда Трампа и проводимой им миграционной политики.

Об этом сообщает Reuters.

Папа Римский Франциск считает, что практика разделения детей и родителей “противоречит католическим ценностям”, а также является “аморальной”.

– Это непросто, но популизм – это не решение, – отмечает Папа Римский.

К слову, речь идет о том, как в период с 19 апреля по 31 мая власти США разделили 1995 детей с их родителями, которых задержали на границе с Мексикой за нелегальное пересечение.

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Напомним, как Папа Римский попросил принимать больше беженцев.

Кстати, в мире насчитывается 68,5 миллионов беженцев. Еще в прошлом году их было почти на три миллиона меньше. Факты ICTV узнали о причинах роста числа беженцев в мире и есть ли они в Украине.

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