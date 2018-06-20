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Разбитые окна и реки на улицах – стихия в США

В штате Колорадо (США) начался сильный шторм, который крушит стекло в автомобилях.

Шторм

В штате Колорадо (США) начался сильный шторм, из-за которого у автомобилей включается сигнализация и ломается стекло, сообщает ABC News.

На видео можно увидеть, что осадки сопровождаются градом, который разбивает стекла в автомобилях.

Также видно, что некоторые части города Денвер превратились в настоящие реки.

Читайте: Уничтожен урожай и обесточено 130 сел: в Украине разбушевалась непогода

К слову, в американском городе Гринвилл (штат Северная Каролина) в результате шторма Альберто погибли журналист и оператор филиала телеканала NBC.

Видео: ABC News

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