Шенгенская виза в ЕС может подорожать: на сколько

Евросоюз одобрил проведение переговоров, которые приведут к тому, что стоимость шенгенской визы возрастет.

Послы Евросоюза одобрили переговоры о внесении изменений в визовый кодекс, из-за которых стоимость шенгенской визы может возрасти до 80 евро, сообщается на сайте Совета ЕС.

– Эффективное управление миграцией включает в себя обеспечение возможности вернуть тех, кто не имеет права оставаться в ЕС. Новые правила визового кодекса дадут нам еще один инструмент для реагирования на страны, которые не хотят возвращать своих собственных граждан, – заявил глава МВД Болгарии Валентин Радев.

Стоимость виз будет увеличена для того, чтобы государства-члены ЕС могли в большей степени покрывать расходы на их оформление.

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Также реформа предполагает установление согласованного подхода к выдаче многократных въездных виз для постоянных путешественников с положительной историей. Им могут постепенно увеличивать срок действия шенгенской визы от одного до пяти лет.

К слову, правительство Канады в настоящее время не рассматривает возможности введения безвизового режима поездок для украинцев.