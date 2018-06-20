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Трамп отменил разделение семей мигрантов

Президент США Дональд Трамп подписал указ, отменяющий разделение семей нелегальных мигрантов.

Дональд Трамп

На церемонии подписания документа Трамп сказал, что его растрогали фото детей, которых отобрали у родителей, которых сажают в тюрьмы или преследуют за незаконное пересечение границы, сообщает BBC.

– Речь идет о сохранении целостности семей… Мне не нравилось, что семьи разделены, – подчеркнул президент США.

Читайте: Трамп сделал важное заявление по семьям мигрантов

Ранее Папа Римский Франциск выступил со словами критики в адрес президента США Дональда Трампа и проводимой иммиграционной политики.

Напомним, в период с 19 апреля по 31 мая власти США разделили 1995 детей с их родителями, которых задержали на границе с Мексикой за нелегальное пересечение.

Кстати, в мире насчитывается 68,5 миллионов беженцев. Еще в прошлом году их было почти на три миллиона меньше. Факты ICTV узнали о причинах роста числа беженцев в мире и есть ли они в Украине.

Жми на картинку – и читай: 

ФотоGetty Images

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