Трамп отменил разделение семей мигрантов

Президент США Дональд Трамп подписал указ, отменяющий разделение семей нелегальных мигрантов.

На церемонии подписания документа Трамп сказал, что его растрогали фото детей, которых отобрали у родителей, которых сажают в тюрьмы или преследуют за незаконное пересечение границы, сообщает BBC.

– Речь идет о сохранении целостности семей… Мне не нравилось, что семьи разделены, – подчеркнул президент США.

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Ранее Папа Римский Франциск выступил со словами критики в адрес президента США Дональда Трампа и проводимой иммиграционной политики.

Напомним, в период с 19 апреля по 31 мая власти США разделили 1995 детей с их родителями, которых задержали на границе с Мексикой за нелегальное пересечение.

Кстати, в мире насчитывается 68,5 миллионов беженцев. Еще в прошлом году их было почти на три миллиона меньше. Факты ICTV узнали о причинах роста числа беженцев в мире и есть ли они в Украине.

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